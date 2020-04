Une station balnéaire espagnole traite la plage à la Javel pour tuer le coronavirus

En vue de la première sortie des petits Espagnols après un confinement de six semaines, le 26 avril dernier, la station balnéaire espagnole de Zahara de los Atunes, dans la province de Cadix en Andalousie, n’a pas trouvé mieux que de déverser sur plus de deux kilomètres de plage 1.000 litres d'eau avec une solution d'eau de Javel, a fait savoir El Pais.

Fumigar con lejía playas en plena época de cría de aves o de desarrollo de la red de invertebrados que sustentarán la pesca costera y destrozar el valor turístico del litoral, no es una de las ideas de Trump. Está ocurriendo en Zahara de los Atunes 👇https://t.co/afCFLg1sVG — Greenpeace España (@greenpeace_esp) April 27, 2020​

Des tracteurs destinés au nettoyage des rues ont pulvérisé sur la plage une solution contenant 2% d’eau de Javel.

«C'est une aberration environnementale» qui pourrait «avoir des conséquences pour les oiseaux», a tranché Daniel Sanchez Roman, le délégué territorial pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et le développement durable.

Les pouvoirs de l’Andalousie évoquent d’éventuelles sanctions, tandis que le responsable local de la commune, Agustin Conejo, a déjà plaidé coupable et déclaré qu'il assumerait l'amende si celle-ci est infligée.

«Je reconnais que c'était une erreur, mais cela a été fait avec la meilleure intention», a-t-il indiqué, cité par le journal.

Il a ajouté qu’il avait pris cette mesure en prévision de l’autorisation de sortie des enfants.

Bouffée d'air pour les petits Espagnols

Après être restés six semaines entre quatre murs, les petits Espagnols ont pu sortir dehors le 26 avril dernier. Les enfants de moins de 14 ans sont autorisés désormais à sortir une heure par jour dans un rayon d’un kilomètre autour de leur domicile accompagnés d'un seul parent. Toutefois, les parcs restent fermés et les enfants n’ont pas le droit de jouer avec des voisins.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 224.400 morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP réalisé le 29 avril au soir à partir de sources officielles. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés, avec 24.275 morts. Dans ce triste domaine, elle n’est précédée que par les États-Unis, avec 59.446 décès, et l’Italie, avec 27.682 morts.

Mais en termes de décès par rapport à la population, l’Espagne est le deuxième pays le plus atteint, avec 52 décès pour 100.000 habitants, juste derrière la Belgique où ce chiffre est de 65.