Un artiste crée une fresque de plus de 3.000 m2 d’un monde post-coronavirus - photos

Intitulée «Beyond Crisis» (au-delà de la crise), une fresque de plus de 3.000 mètres carrés a été peinte dans un champ sur les hauteurs de Leysin, au col de Prafandaz, en Suisse. Son auteur est l’artiste Guillaume Legros, dit Saype, né en France.

L’œuvre est consacrée à un monde s’étant débarrassé de l’épidémie de coronavirus. Elle montre notamment une petite fille qui fixe l’horizon entourée de nombreux petits personnages qui rappellent les pointes d’un coronavirus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saype (@saype_artiste) 26 Апр 2020 в 10:09 PDT

«Il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais l’idée principale consiste à interpeller sur le monde qui suivra après la crise, sur l’importance de tous regarder dans la même direction», explique Saype, interrogé par Keystone-ATS. «Comme pour mes autres œuvres, j’ai envie de véhiculer une vision optimiste, une certaine idée du vivre ensemble.»

La durée de vie de la fresque

Son œuvre durera en fonction de la météo et de la repousse de l’herbe.

«Je l’estime entre deux semaines à un mois», indique l’homme.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saype (@saype_artiste) 27 Апр 2020 в 11:49 PDT

Comme l’annonce le site de l’artiste et de son équipe, la peinture qu’ils fabriquent «est 100% biodégradable et issue de matériaux naturels» et que «dans sa démarche, l’artiste a la volonté de minimiser son impact sur les sols». La fresque «s’estompe au rythme de la repousse de l’herbe avant de disparaître complètement et naturellement», expliquent-ils.

Guillaume Legros, dit Saype, est originaire du village d’Evette-Salbert, près de Belfort, dans l'est de la France. Il est ancien infirmier.