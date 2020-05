En Belgique, un système de suivi des contacts des personnes testées positives au Covid-19 mis en place

Les personnes testées positives au Covid-19 seront désormais suivies grâce à un système mis en place ce lundi 4 mai, annoncent les autorités belges. Le but en est d'identifier et d'isoler plus rapidement les personnes contaminées.

Le suivi des contacts des personnes testées positives au Covid-19 a été lancé en Belgique ce lundi 4 mai pour réduire la transmission du virus.

Il consiste à rechercher avec qui les porteurs du Covid-19 ont été en contact afin de les informer au plus vite possible qu'elles ont été en contact avec un porteur du virus et les tester.

Dès l'apparition de symptômes suspects, il est conseillé à la population de s'adresser immédiatement à un médecin qui doit diriger le malade au centre spécial. En cas de test positif, le médecin traitant transmettra le numéro de contact du malade aux centres d'appel spécialement créés dans trois régions belges. Les collaborateurs de ces plateformes devront à leur tour découvrir avec qui a été en contact le malade, téléphoner à ces gens, leur proposer de passer le test et, si besoin, respecter une quarantaine de quinze jours.

La nécessité des listes de contacts

Le virologue belge Emmanuel André a appelé ses compatriotes à dresser la liste des personnes avec lesquelles ils ont été en contact pour la présenter rapidement au centre d'appel en cas de besoin.

«Prenez note des personnes avec qui vous avez des contacts rapprochés, y compris leur numéro de téléphone. De cette façon, au cas où vous tombez malade, ces personnes pourront recevoir un accompagnement adéquat», a-t-il conseillé sur Twitter.

La Belgique redémarre son activité ce lundi 4 mai, premier jour de déconfinement marqué notamment par l'obligation pour les personnes âgées de 12 ans et plus de porter un masque dans les trains, métros, bus et tramways.