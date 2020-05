Cette mannequin britannique emménage dans une maison de retraite pour sauver des vies lors de l'épidémie - photo

Il y a un mois, en pleine épidémie de Covid-19, une mannequin britannique a décidé d’abandonner provisoirement sa carrière et d’emménager dans une maison de retraite pour aider les aînés à survivre à la crise liée au coronavirus. Elle a partagé son histoire sur Instagram.

L'épidémie de Covid-19 a influencé le quotidien de nombreuses personnes de manières différentes y compris sur le plan professionnel. C’est le cas de Harriet Rose John, mannequin londonienne avec une carrière assez réussie. Il y a un mois, la jeune femme s’est décidée à tout abandonner pour apporter son concours au personnel soignant en maison de retraite, particulièrement vulnérable en ces temps de crise. Mission accomplie, car aucun cas d’infection n’a été trouvé dans cette maison de repos, a-t-elle partagé sur son compte Instagram.

La mannequin a emménagé dans une maison de retraite afin d’y travailler lors du confinement et «assurer la sécurité de ses résidents pendant le pic de la pandémie de Covid-19», a-t-elle écrit sur le réseau social. La jeune femme a avoué que même si la tâche était difficile, le personnel avait su s’en sortir.

Du sang, de la sueur et des larmes

Le dernier bilan de l'épidémie au Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché au monde, fait état de plus de 30.000 morts et de près de 200.000 personnes infectées.