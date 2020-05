Un week-end plus froid que le jour de Noël menace des villes américaines

Avec d’importantes chutes de neige, prévues dans la partie nord-est du pays et la Nouvelle-Angleterre pour ce vendredi et le week-end à venir, ce mois de mai pourrait devenir historiquement neigeux et froid, alertent les météorologues de la chaîne américaine ABC.

Selon le média, après ces tempêtes, certaines villes comme par exemple Syracuse, Albany, Burlington ou encore Scranton pourraient se retrouver couvertes d'un épais manteau blanc allant jusqu'à 20 centimètres, ce qui établirait un nouveau record de chute de neige pour le mois de mai.

Samedi matin, 75 millions de personnes, dont les habitants de New York, Buffalo, Nashville, Memphis, Baltimore, Detroit, Pittsburgh, Charlotte, Little Rock, Montgomery et Shreveport, se réveilleront avec des températures inférieures à zéro, prévient la chaîne. Ainsi, pour de nombreuses villes, il fera plus froid samedi que le jour de Noël.