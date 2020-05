En une journée, trois Rolex arrachées à leurs propriétaires dans la capitale

Le premier jour du déconfinement, trois vols de Rolex pour un montant total de près de 100.000 euros ont été enregistrés à Paris, relate Actu17. Pour le moment, il n’est pas établi si les auteurs de ces vols qui ont eu lieu entre 19 heures et 3 heures du matin dans trois arrondissements différents étaient les mêmes.

La première victime, gérante d’un magasin situé dans la rue Richard-Lenoir (XIe), s’est fait arracher sa Rolex et son téléphone, pour un total de 10.000 euros, vers 19 heures, rapporte le média. La femme que deux délinquants ont tenu par la gorge lors de l’attaque, a été légèrement blessée. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital en état de choc.

Peu après, vers 20 heures, un individu a volé la Rolex d’un homme au volant d’un SUV Mercedes, stationné dans l’avenue des Ternes (17e). Il a abordé le conducteur d’une auto de luxe sous prétexte de prendre une photo de son véhicule. Le préjudice de ce vol est estimé à 77.000 euros.

Un troisième vol, toujours d'après la même source, a eu lieu dans le 16e arrondissement un peu plus tard, vers 3 heures du matin, sur l’avenue Victor-Hugo. Selon la victime, avant de s’approprier sa Rolex d’une valeur de 9.000 euros et son téléphone, un individu l’a menacée avec une arme de poing alors que le second tenait un couteau à la main.

Un retour de la délinquance?

À chaque fois, les auteurs des vols sont parvenus à partir en courant. Pour les identifier, la police compte sur les caméras de surveillance installées dans la capitale.

D’après une source policière, citée par Actu17, depuis le début du confinement, l’ensemble des faits de délinquance, dont les vols de montres de luxe, a connu une forte baisse. «Nous nous attendons toutefois à un retour important de ces équipes spécialisées dans le vol de montres, qui passent leurs journées à sillonner les rues », a-t-elle déclaré au média.