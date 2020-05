«Plan international d'asservissement et de réduction des populations»: un récit complotiste sur Facebook fait un tabac

Avec la crise sanitaire, les fake news et théories complotistes fleurissent sur les réseaux sociaux. Certaines dénoncent une épidémie planifiée et mettent en garde contre d’hypothétiques campagnes de vaccination.

Plusieurs cas de fake news et de rumeurs invérifiées ont été répertoriées sur Internet ces dernières semaines, par les services de fact-checking de certains médias. Sur les réseaux sociaux, des théories voient le jour, mettant en cause les gouvernements et présentant l’épidémie comme planifiée de l’extérieur.

Vaccination de masse et 5G

En France, RTL rapportait ce mercredi 13 mai la parution d’un message Facebook présentant l’épidémie comme un «plan international d'asservissement et de réduction des populations».

L’auteur y prédit qu’une campagne de vaccination de masse sera bientôt mise en place pour lutter contre l’épidémie. Il affirme que le terme Covid-19 est un acronyme pour «Certificat Of Vaccination IDentity», avant de mettre en cause les ravages de la 5G sur les défenses immunitaires, rapporte RTL.

Le 30 avril dernier, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait annoncé la mise en ligne d’un site d’information, baptisé Désinfox, pour lutter contre les fake news sur Internet. Le projet, dénoncé par plusieurs journalistes, a finalement été supprimé le 5 mai dernier.

Aux États-Unis, le Chicago Tribune rapporte le cas d’une vidéo de 25 minutes intitulée «Plandémic» (contraction des mots en anglais pour «plan» et «épidémie»).

Il y est question de manœuvres de «dissimulation de la part du gouvernement fédéral», qui tenterait de tirer profit du virus et persécuterait les personnes tentant de dévoiler la vérité, relate le Chicago Tribune.

La vidéo a été mise en ligne par l’ex-chercheuse américaine Judy Mikovits, activiste anti-vaccin, connu pour ses travaux controversés sur le syndrome de fatigue chronique, rapporte encore le quotidien. La vidéo a été vue plus de 8 millions de fois, avant que Facebook et YouTube ne la supprime de leurs plateformes respectives.