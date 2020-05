Cette ancienne combattante de 97 ans a récolté plus de 37.000 euros pour les familles de médecins tués par le Covid-19

Grâce à l’initiative d'une ancienne combattante russe de la Seconde Guerre mondiale, plus de 37.000 euros ont été récoltés pour les familles des médecins décédés du Covid-19, rapporte l’Organisation russe des vétérans de guerre et du travail.

Âgée de 97 ans, Zinaïda Korneeva, vétéran russe de la Seconde Guerre mondiale, a récolté plus de 3 millions de roubles (soit plus de 37.000 euros) pour les familles des professionnels de santé endeuillées à cause du nouveau coronavirus, est-il indiqué sur le site de l’Organisation russe des vétérans de guerre et du travail.

C’est l’exemple de l’ancien combattant britannique Thomas Moore, qui a récolté plus de 30 millions de livres sterling pour le système de santé publique du Royaume-Uni, qui l’a inspirée, précise l’association.

Liste de mémoire

Les organisateurs de la démarche affirment qu’ils trouvent les contacts des familles des médecins décédés sur une liste de mémoire qui compte à ce jour 190 professionnels de santé morts des suites du Covid-19. Le site a été créé par le personnel soignant du pays afin de rendre hommage à celles et ceux qui sont décédés dans la lutte contre l'épidémie actuelle.

La récolte des fonds initiée par l’ancienne combattante continue, la distribution de l'argent se fait quotidiennement.

À ce jour, la Russie compte près de 2.200 morts des suites du Covid-19, plus de 240.000 personnes y ont été infectées.