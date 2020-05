La mort d’un bébé de trois jours en ferait la plus jeune victime du Covid-19

Contaminé par sa mère atteinte du coronavirus, un nouveau-né est décédé au bout de trois jour au Royaume-Uni, indique le Guardian. Il serait la plus jeune victime du virus. Alors que sa mort est due à une encéphalopathie hypoxique ischémique, le Covid-19 a été indiqué comme cause secondaire.

Un bébé est mort trois jours après sa naissance au Pays de Galle, sa mère ayant pour sa part été testée positive au Covid-19, relate le Guardian.

Après que les médecins ont diagnostiqué une fréquence cardiaque anormalement lente chez le nouveau-né, il a été transféré à un hôpital de Swansea où il est décédé.



Comment le virus se transmet-il?

La principale cause du décès est une encéphalopathie hypoxique ischémique sévère, ce qui signifie que son cerveau était privé de sang et d’oxygène. L’infection au nouveau coronavirus a été jugée cause secondaire. Il serait la plus jeune victime du Covid-19, souligne le Guardian.

Le processus de transmission du Covid-19 de la mère au nouveau-né n’est pas encore définitivement éclairci par les scientifiques. Deux possibilités existent, selon la professeure Marian Knight de l’Université d’Oxford citée par le quotidien britannique:

«Soit le virus pourrait être transmis aux bébés lorsqu'ils sont dans l’utérus et nous n’avons encore aucune preuve suggérant que cela puisse se produire. L’autre possibilité est que la femme enceinte contracte l’infection juste avant d’accoucher, laquelle se transmet ainsi au nouveau-né par contact avec sa mère», a-t-elle avancé en se référant à une étude réalisée avec ses collègues et portant sur 427 femmes enceintes hospitalisées au Royaume-Uni pour le coronavirus.

Même si aucune réponse claire n’est apportée pour l’instant, les chercheurs ont réussi à établir que la contamination «affecte un très petit nombre de bébés», a affirmé Mme Knight.

Menée au sein du Centre médical pour enfants de Shanghai, une étude chinoise avait déjà démontré que seuls 6% des nouveau-nés contaminés par le Covid-19 au cours de la grossesse avaient développé des formes sévères de la maladie. Parmi plus de 2.000 enfants, 39% des cas étaient de gravité moyenne, alors qu’un tiers présentaient des signes légers du coronavirus. 4% des infections ont été asymptomatiques.