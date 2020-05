Que faire pour être surclassé en avion? Voici quelques conseils de pros

Des experts du service de réservation de billets d’avion, une agence de voyages à bas prix et de simples voyageurs ont donné, via le Daily Express, des conseils pour passer en classe supérieure sur un vol.

Jours fériés et bagages

Lynn Unick, responsable du développement chez Skyscanner, a déclaré qu’il y avait de meilleures chances de passer en classe affaires en réservant un vol pour les jours fériés ou pour les dates où ceux qui voyagent pour affaires sont moins susceptibles d’effectuer des déplacements.

Venir tôt ou… tard

Un autre moyen est d’investir pour obtenir un rendement. Ainsi, un utilisateur fréquent de Skyscanner a déclaré croire que sa femme et lui avaient été surclassés après avoir dépensé 1.600 dollars en frais de bagages Par ailleurs, adhérer au programme de fidélité à une compagnie aérienne pourrait également se révéler bénéfique. Même si les points ne sont pas nombreux, il y a toujours des chances.

En outre, plus vous venez tôt, plus vous avez de chances d'obtenir un siège en classe affaires ou en première, a encore dit Lynn Unick. En effet, si vous arrivez tôt, vous serez le premier à savoir si des surclassements sont disponibles.

«Ma femme et moi prenions l'avion pour la République dominicaine. Nous étions arrivés très tôt à l'aéroport de Glasgow, mais au moins il n'y avait pas de file d'attente. À l’enregistrement, nous avons appris qu’il restait deux sièges en première et que, arrivés avant tout le monde, nous pouvions les avoir gratuitement», a raconté le manager produit David Low.

Toutefois, il peut s’avérer tout aussi efficace d’arriver en retard, car si vous n’avez pas réservé et que le vol est plein, il est également possible d’obtenir un surclassement. Ce qui est loin d’être conseillé, car il existe un risque de manquer l'enregistrement et de ne pas obtenir même de classe économique, souligne le journal.

Skyscanner recommande également de simplement demander à la compagnie aérienne si un surclassement est possible. La compagnie peut toujours refuser, mais même une faible possibilité d’être surclassé vaut toujours la peine de poser la question, conseillent les experts.