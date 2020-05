Refusé dans un café faute de masque, il revient avec un pistolet et tire sur le cuisinier

Un individu s’est rendu à plusieurs reprises dans un café, dans l’État américain du Colorado, où le personnel a refusé de le servir sans avoir un masque. Un soir, il est revenu avec un pistolet et a tiré sur le cuisinier, le touchant au ventre et à la poitrine. Il a été interpellé pour tentative de meurtre.

Dans la ville américaine d'Aurora, dans le Colorado, un client d'un café a tiré sur le cuisinier en réponse à ses demandes répétées de revêtir un masque, rapporte la chaîne locale KDVR, en se référant à la police.

Le malfaiteur revient avec une arme

Selon la source, les employés du café ont déclaré à la police que l’individu était venu une première fois au restaurant peu après minuit le 14 mai sans masque. Une serveuse lui a fait savoir qu’«il avait besoin d’avoir un masque sinon il ne pouvait pas être servi». Après être parti sans menaces, il est revenu avec un masque qu’il ne portait pas et les employés ont à nouveau refusé de le servir. Le café ne fonctionnait plus que pour les plats à emporter.

En outre, la source indique que le jeune homme a posé son pistolet sur le comptoir et a dit au cuisinier qu'il était prêt à «lui faire sauter la cervelle».

La nuit suivante, le 15 mai, l’individu est retourné au café et ce même cuisinier a refusé de le servir. Puis, comme l’indique le protocole de la police, l’homme a frappé l’employé au visage, et quand la victime a commencé à fuir, il lui a tiré dessus, touchant la poitrine et le ventre.

D’après le média, le cuisinier a été hospitalisé mais il a pu quitter l’établissement médical le même jour et a été raccompagné à son domicile.

L’homme de 27 ans a été arrêté pour tentative de meurtre le 18 mai.

La source a ajouté que la ville d'Aurora et le ministère de la Santé du comté avaient recommandé de porter des masques dans les lieux publics pour lutter contre la propagation du Covid-19.