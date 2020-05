Après 50 ans de vie commune, ils meurent le même jour du Covid-19

Atteints de Covid-19, un mari et sa femme sont décédés à quelques heures d'intervalle dans un hôpital de Chicago, rapporte WGN-TV. Ils ont passé plus de 50 ans ensemble.

Juanita Melecio, âgée de 77 ans, et Luis Melecio Sr., 82 ans, ont vécu plus de 50 ans ensemble et se sont éteints le même jour dans un hôpital de Chicago, relate la chaîne américaine WGN-TV. Le couple, qui vivait dans une maison de retraite à proximité est décédé des suites du Covid-19 lundi 18 mai, selon le média.

Jennie Alvarado, la fille du couple décédé, citée par WGN-TV, a raconté que son père affirmait toujours qu’il ne pouvait pas vivre sans sa femme. «Il disait: “Si maman meurt, je pars avec elle”. C'est exactement ce qu’il s'est passé», s’est-elle confiée à la chaîne télévisée.

«Maman t’attend»

Ni Mme Alvarado, ni les autres enfants du couple n’ont pu se rendre à l'hôpital pour accompagner le départ de leurs parents, mais leur fille a eu la chance de leur parler une dernière fois.

«J’ai juste remercié maman d'être une mère si merveilleuse. Elle était ma meilleure amie, mon mentor, mon soutien», a-t-elle partagé avec WGN-TV. Quatre heures plus tard, c’est à son père qu’elle a dit adieu. «Ensuite, j'ai dit à mon père: “Maman t’attend… tu peux y aller, ça va. Tu as été un papa génial”», a-t-elle dit.

Près de 330.000 personnes sont mortes des suites du Covid-19 de par le monde. Jeudi 21 mai, c’est plus de 5 millions de cas de contamination qui avaient été recensés.