Une découverte inattendue en lieu et place de bouteilles de gel hydroalcoolique

L’Australian Border Force (ABF) a confisqué près de deux kilogrammes de méthamphétamine à bord de cargaisons livrant des masques et bouteilles de gel hydroalcoolique les 6 et 8 mai, selon un communiqué de l’ABF datant du 22 mai.

«Nous savons que les criminels feront tout pour faire entrer des drogues dans le pays, il n'est donc pas surprenant qu'ils essaient d'utiliser des produits en demande tels que des masques et des désinfectants pour les mains afin de les cacher», a déclaré John Fleming, surintendant du département du courrier international, du dédouanement des cargaisons et du soutien des systèmes à l’ABF.

Stupéfiants cachés dans des double-fonds

Deux kilogrammes de drogue dure aux effets ravageurs ont été trouvés au cours des examens des cargaisons en provenance du Canada censés livrer des produits de première nécessité en temps de crise liée à la pandémie de Covid-19. Les criminels ont caché les stupéfiants dans des double-fonds sous les emballages et sous les bouteilles, est-il indiqué dans le document.

Le cas australien n’est pas unique. Ainsi, début mai, trois hommes et une femme ont été soupçonnés d’avoir vendu de la drogue via Internet sous forme de kits de «masque et gel hydroalcoolique» en Alsace.