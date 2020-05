Naissance du premier koala depuis les incendies dévastateurs en Australie

Un parc animalier australien a fait part de la naissance d’un bébé koala, le premier après les incendies de forêt dévastateurs qui ont tué plus d'un milliard d'animaux.

Un bébé koala est né dans l’Australian Reptile Park, en Nouvelle-Galles du Sud, particulièrement touché par les feux de forêt. La vidéo de ce nouveau-né a été postée sur le compte Facebook de la réserve.

«Nous avons une annonce très spéciale... Le tout premier koala né en cette saison a pointé le bout de son nez de la poche de maman pour dire bonjour!»

Le message précise qu’il a été décidé de baptiser la petite Ash («Cendre», en anglais).

«Ash est le premier koala né dans le parc depuis les tragiques feux de brousse australiens et est un signe d'espoir pour l'avenir de la faune de l'Australie», précise le parc.

À l’heure actuelle, la réserve est fermée en raison de mesures restrictives «pour assurer la sécurité de nos invités, du personnel et des animaux et pour prévenir la transmission du Covid-19» , mais le 1er juin, elle rouvrira ses portes pour accueillir les visiteurs «de manière prudente et responsable», a encore indiqué le parc.

Les koalas, grandes victimes des feux

Des incendies de forêt destructeurs ont fait rage en Australie de l'automne 2019 à janvier 2020 et ont causé des dommages irréparables à la flore et la faune du continent. Selon une information de Radio-Canada, 25.000 koalas sont morts dans la seule île Kangourou, soit la moitié de la population locale.

La chaîne de télévision américaine CNN avait annoncé fin avril que plusieurs koalas brûlés et blessés dans les incendies avaient été relâchés dans la nature.

Les koalas ont subi des pertes particulièrement importantes lors des feux de brousse, car si un kangourou peut s’enfuir et un oiseau s’envoler, le koala ne peut pas quitter son arbre protecteur. D’habitude, le feu n’atteint pas le sommet des eucalyptus, laissant les koalas à l’abri. Mais les incendies de 2019 ont été autres. Remplis d’huile, les eucalyptus brûlaient rapidement allant parfois jusqu’à exploser et projeter des morceaux d’écorce et des flammes dans tous les sens, avait précédemment expliqué Le Figaro Sciences.