Un bouledogue français succombe après avoir mangé cette plante d’intérieur pas chère

Une Américaine a averti de la dangerosité du sagoutier pour les animaux de compagnie. Ayant avalé quelques feuilles de cette plante, son bouledogue français est mort suite à une grave intoxication, indique le New York Post.

Après avoir mangé des feuilles d’une plante d’intérieur cultivée par sa maîtresse dans le Wisconsin, un bouledogue français est mort d’une grave intoxication, raconte le New York Post.

Dévastée par cette perte, la femme a affirmé que son chien était tombé gravement malade après avoir grignoté des feuilles d’un sagoutier, ou petit rameau, une plante qui peut être toxique pour les animaux domestiques et l’Homme, a-t-elle fait savoir.

D’après sa publication sur Facebook, elle l’avait achetée dans un supermarché pour cinq dollars, répertoriée comme une plante inoffensive sans aucune étiquette d’avertissement.

Amené chez le vétérinaire, le bouledogue âgé d’un an et demi a été placé sous une sonde d’alimentation et a reçu un traitement. L’animal est finalement décédé le 16 mai après s’être longuement battu pour sa vie.

En s’adressant aux amateurs de plantes d’intérieur, la femme a conseillé d’étudier les propriétés de celles-ci avant achat. Interrogée par le quotidien, elle a également plaidé en faveur du marquage des plantes toxiques aux supermarchés.