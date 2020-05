Des pilotes expliquent l’importance de ne pas enlever ses chaussures à bord d’un avion

Les pilotes et les agents de bord ont expliqué pourquoi il n'est pas recommandé d'enlever ses chaussures pendant les vols, rapporte le site Express.

Selon le média, les agents de bord savent tout sur les situations inattendues qui peuvent survenir lors d’un vol. Bien que les accidents d'avion soient un scénario peu commun, les pilotes sont formés pour savoir y faire face.

Il est ainsi conseillé que les voyageurs gardent leurs chaussures pendant le décollage et l'atterrissage, au cas où le pire se produirait.

D’après Ben Sherwood, auteur du livre «The Survivors Club — The Secrets and Science That Could Save Your Life», cité par la source, 80% de tous les accidents se produisent dans les trois premières minutes d'un vol ou dans les huit dernières minutes avant l'atterrissage.

Le danger lors d’une évacuation

Par conséquent, les passagers et l'équipage doivent être prêts à évacuer rapidement, et c'est là que les chaussures deviennent primordiales.

Un pilote qui travaille pour une grande compagnie aérienne a expliqué qu'il était peu probable que quelqu'un veuille quitter l’avion, qui pourrait être en feu ou se trouver dans la boue, avec une paire de tongs.

Une hôtesse de l'air de Qatar Airlines est d'accord avec lui, déclarant: «Vous devez porter vos chaussures pendant le décollage et l'atterrissage, car c'est la partie la plus dangereuse du vol».

De plus, elle a ajouté que des chaussures encombrant l’allée ou même une rangée pourraient ralentir l’évacuation.