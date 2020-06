Un visiteur d'un zoo sauve un cerf sur le point d'être étouffé par un python - vidéo

Une scène peu commune a été filmée au parc zoologique de Khao Kheow, à Chonburi, dans le sud de la Thaïlande. En effet, l’un des visiteurs a empêché un python d’avaler un cerf axis.

La vidéo garde ce visiteur en marge de l’image, mais il est possible de voir celui-ci s’armer d’une branche et taper le python avec, d’abord avec les feuilles, puis avec la branche. Le serpent tente de résister et de défendre son déjeuner, avant de céder et de s’en aller dans la forêt.

Le cerf réussit alors non sans mal à se relever et à prendre lui aussi le large.

Sauver ou ne pas sauver?

Une séquence qui n’a pas manqué de susciter tout un débat en ligne au sujet de la pertinence de l'action du visiteur.

En effet, les uns déclarent qu’il a bien fait de sauver la vie du cerf, tandis que d’autres estiment que les humains ne devraient pas intervenir, la chaîne alimentaire du monde animal devant être respectée. Un internaute a même avancé l’idée que le python pourrait être malade et qu’il lui avait déjà été très difficile de trouver une proie.