Les meilleures races de chiens pour les enfants énumérées

Vous avez dans la famille un enfant qui ne cesse de vous demander de lui offrir un chien. Vous avez longtemps réfléchi et pris la décision d’en adopter un. Mais pour quelle race opter? Les cynologues russes sont unanimes: un griffon, caniche ou corgi pour les plus petits, un golden retriever ou berger australien pour les plus grands.

La Fédération cynologique de Russie (RKF) a élaboré, en cette Journée internationale de l’enfance, une liste des races de chiens à privilégier en cas de présence d’un enfant dans la famille.

«Avant de prendre un chien, expliquez à votre enfant qu’un animal n’est pas un jouet et qu’il exige de l’attention, du respect et qu’il faut s’occuper de lui. Commencez par rendre visite à des amis qui ont un chien et par lire des articles spéciaux avec votre enfant», a déclaré à Sputnik le président de l’organisation, Vladimir Goloubev.

La Fédération a précisé que le choix de la race était également très important et qu’il était nécessaire de tenir compte de nombreux facteurs, tels que le tempérament du chien, son niveau d’activité, sa capacité à être dressé ou encore les particularités des moyens d’en prendre soin.

«Si le chien est actif et que l’enfant n’aime pas les jeux de plein air, ce sera un grand problème tant pour le chien que pour toute la famille. Il ne faut pas prendre un chien trop fragile (cela ne conviendra sûrement pas à un enfant de moins de sept ans) ni trop grand (un enfant ne pourra tout simplement pas le maintenir en laisse au cours de la promenade)», a expliqué un responsable de la Fédération.

Ainsi, selon les experts, les meilleures races pour les enfants de tous âges sont le Cavalier King Charles Spaniel, un petit chien joueur, amical et sociable qui reste cependant calme et est dénué de toute agressivité, le griffon bruxellois, qui aime beaucoup son maître et qui est très actif, mais qui sait rester calme, voire se faire discret à la maison, le caniche, qui a gagné l’amour de milliers de familles par son affection, le berger des Shetland, doté d’un caractère doux et posé qui adore jouer avec les enfants, ou encore le Welsh Corgi Pembroke qui est considéré comme fait pour vivre en famille et adore la compagnie des enfants.

Plus de 9 millions de chiens en France

Les enfants un peu plus grands s’entendront facilement avec des chiens comme le bouledogue français , un chien au caractère joyeux et joueur et très affectif envers son propriétaire, le labrador qui, apprécié par les sauveteurs et comme guide d’aveugle, est doux, fidèle et joueur, le golden retriever, un chien affectueux, loyal et docile, ainsi que le berger australien, au tempérament équilibré, mais énergique.

D’ailleurs, ce sont les bergers australiens qui ont détrôné dès 2018 les bergers belges sur la première marche du podium des races de chiens préférées des Français, selon la Société centrale canine. Avec 15.000 inscriptions au Livre des origines (LOF) des chiens en 2019, cette race est toujours la favorite de la population française. Ce nombre est en hausse de 14% par rapport à l’année précédente.

Plus de 15 millions de chiens, chats et furets domestiques, identifiés grâce à leur puce ou à leur tatouage, ont été recensés en France en 2019. Plus de neuf millions de chiens, plus de six millions de chats et presque 49.500 furets partagent la vie d'une personne, selon la société I-CAD (Identification des carnivores domestiques). La population des chats est en croissance constante et celle des chiens diminue depuis trois ans.