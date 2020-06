L'habitant de ce pays devient l’homme le plus vieux du monde

Âgé de 111 ans, Dumitru Comanescu, habitant de Bucarest, est devenu le plus vieil homme du monde, selon le Centre des seniors de sa ville.

«Je me sens honoré et béni d’être officiellement l'homme le plus âgé du monde et de représenter la Roumanie au plus haut niveau! C'est incroyable! Je veux remercier tous ceux qui se sont tenus à mes côtés, qui m'ont aidé et soutenu au cours des années, famille, amis et proches», a déclaré M. Comanescu au Centre des seniors de Bucarest.

D’après le communiqué dudit Centre, il a été désigné homme le plus âgé du monde par le Gerontology Research Group (GRG), un organisme de chercheurs en gérontologie créé en 1990 et basé à Los Angeles.

Dans l’agriculture pendant 70 ans

Dumitru Comanescu est né le 8 novembre 1908 dans une commune roumaine près de Bucarest. Pendant 70 ans, il a travaillé dans l’agriculture.

Le précédent détenteur du record, Bob Weighton, est mort le 28 mai 2020 à 112 ans.