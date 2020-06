Un glissement de terrain emporte sous l'oeil d'une caméra huit maisons en Norvège – vidéo

L’incident s’est produit le 3 juin dans la commune d’Alta, située dans le nord de la Norvège.

Sur la vidéo, il est possible de voir l’eau encercler un vaste terrain et le pousser vers la mer. Les fissures dans le sol se creusent de plus en plus et deviennent de plus en plus larges, puis une partie du terrain -maisons et arbres compris- s’enlise toujours plus profondément. Une à une, les maisons sont envahies par l’eau avant d’être soulevées et englouties. Pour finir, cet amas de boue et de vestiges est emporté par le courant.

L’auteur de la vidéo a raconté au journal Altaposten qu’il travaillait sur son terrain, mais a eu le temps de fuir.

«J’ai tout vu de loin», a-t-il déclaré au journal.

Selon lui, il venait d’entamer sa pause déjeuner lorsqu’il a entendu un fort craquement. Il a ajouté que tout s’était passé si vite qu’il était sorti en courant.

En outre, un chien retrouvé sur les lieux a été sauvé par hélitreuillage.

Ce glissement n’est pas le premier

Les secouristes rapidement arrivés dans le secteur ont évacué une personne d’une propriété voisine, a indiqué NRK. Selon les premières estimations, l’accident n’a pas fait de victimes, notamment parce qu’il s'agissait de maisons de vacances inoccupées en ce moment.

Au total, huit bâtiments érigés sur une zone de 650 mètres de large et 160 mètres de profondeur ont été emportés par les flots, a précisé le journal, ajoutant qu’il y avait eu plus tard, dans la soirée, plusieurs autres glissements de terrain moins importants.

Le secteur est connu pour avoir des sols instables. Ainsi, des glissements de terrain y ont déjà eu lieu par le passé, le dernier il y a un an.