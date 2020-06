Un Britannique condamné à 10 ans de prison pour avoir mis le feu à un SDF en pleine rue - vidéo choc

Un acte de représailles a conduit un Britannique derrière les barreaux pour 10 ans. En souhaitant se venger d’une altercation qu’ils avaient eue un jour avant, un homme a mis le feu à un SDF alors que ce dernier dormait dans une rue, près d’un McDonald’s, dans la ville britannique de Luton, selon le quotidien Metro.

Les faits remontent au jour du Nouvel An. L’assaillant a expliqué par la suite qu’il s’agissait d’un acte de vengeance après que le SDF en question l’avait plaqué au sol lui et son ami la veille. L’incident n’avait entraîné aucune sanction.

L’agresseur a ainsi dispersé du liquide vaisselle sur l’homme dans son sommeil avant d’y mettre le feu. Des témoins se sont précipités au secours de la victime alors qu’elle arrachait ses vêtements. Le SDF estime que ce n’est que grâce à sa barbe qu’il n’a pas subi de blessures graves au visage.

10 ans d’emprisonnement

La victime a été hospitalisée et soignée pour des brûlures au visage, aux doigts et aux poignets. Il était couvert de cloques et sa peau avait pelé. Il a ensuite passé trois jours dans une unité spécialisée pour les brûlures mais n'a pas eu besoin de chirurgie. Il a depuis refusé d'accepter un traitement de suivi.

Son assaillant a été condamné à 10 ans et six mois de prison avec une peine incompressible de sept ans.

L’inspecteur qui a enquêté sur l'attaque a estimé que l’agresseur avait délibérément quitté la maison ce jour-là avec une bouteille remplie de liquide inflammable et l'avait utilisée pour mettre gravement en danger la vie du SDF.