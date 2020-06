Rafael Nadal et Pau Gasol récoltent 14 millions d’euros pour lutter contre la pandémie

Les sportifs espagnols Rafael Nadal et Paul Gasol ont déclaré avoir collecté 14 millions d’euros, suite à leur campagne pour la Croix-Rouge.

L’annonce a été faite ce samedi 6 mai, lors d’une intervention commune sur Instagram.

Leur opération, lancée il y a deux mois sous le hashtag #NuestraMejorVictoria (Notre Meilleure Victoire), visait à récolter des fonds pour aider les patients atteints du Covid-19. Alors que l’objectif déclaré était de 11 millions, les attentes ont été dépassées, comme l’explique Rafael Nadal sur Instagram.

«Je pense qu’entre nous tous, nous avons réalisé quelque chose d’important et de beau, non seulement pour la collecte, qui dépasse les 14 millions d’euros, de sorte que cet objectif a été pleinement atteint, mais aussi en montrant la camaraderie et la solidarité qui peut exister dans les moments difficiles», a déclaré Nadal.

Le joueur de basket Paul Gasol s’est également dit «super fier» d’une campagne ayant eu, selon lui, un «impact énorme».

Así anunciaron @paugasol y @RafaelNadal la consecución de un ilusiónate objetivo que ha ayudado a luchar contra el COVID19. ¡Gracias a TODOS los que os habéis sumado a conseguir #NuestraMejorVictoria 👏🏻! @CruzRojaEsp pic.twitter.com/Sr8M4kh6f3 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 7, 2020

Les sportifs mobilisés

D’autres sportifs se sont également associés à la Croix-Rouge en Espagne, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L’équipe cycliste Movistar a ainsi organisé une tombola, mettant en jeu le vélo sur lequel son coureur Alejandro Valverde est devenu champion du monde, en 2019.

En France, plusieurs sportifs avaient également mis aux enchères quelques-uns de leurs objets fétiches, dossards, chaussures ou casques de ski, au profit des hôpitaux de France, en avril dernier. Plus de 107.000 euros avaient été collectés.

L’Italie, l’Espagne et la France sont les pays de l’UE les plus fortement touchés par le Covid-19, avec respectivement plus de 33.00, 27.000 et 29.000 morts depuis le début de l’épidémie.