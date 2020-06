Le plus grand chien du monde établit un nouveau record – photos

Le chien qui est déjà reconnu comme le plus grand du monde par le Livre Guinness des records a établi un nouveau record devenant désormais le plus âgé de sa race, relate le Daily Mail qui a parlé avec la propriétaire de Freddy, le dogue allemand, qui a récemment fêté ses huit ans.

Un dogue allemand appelé Freddy, qui habite dans le comté anglais de Norfolk et qui avait déjà été enregistré comme le plus grand chien du monde, a établi un nouveau record. Le Livre Guinness des records le considère désormais comme le plus âgé de sa race, informe le Daily Mail.

Le 17 mai, Freddy et sa sœur Fleur, née quelques minutes plus tard, ont eu huit ans. À cette occasion, Claire Stoneman, la propriétaire des chiens, a organisé une fête. Elle a décoré sa maison avec des bandeaux et des ballons, a commandé un gâteau pour les chiens avec des os ainsi qu’a organisé une séance photo.

«Freddy et Fleur se sont bien amusés. On a décoré leur jardin. Ce jour-là, ils ont reçu beaucoup de leurs friandises et peluches préférées», a raconté la propriétaire.

Le record précédent

Freddy a eu la chance d’être deux fois dans le Livre Guinness des records. Le dogue allemand y avait déjà été inscrit en tant que chien le plus haut du monde en 2016. Il mesure 1,35 mètre. Ironiquement, Freddy était le plus petit chiot de sa portée quand ils sont nés.

Maintenant, l'animal est devenu le chien le plus âge de sa race. Les responsables du Livre Guiness des records affirment que Freddy est le plus vieux dogue allemand. Claire Stoneman prévoit de déposer une demande pour une confirmation officielle de ce statut.

«J'essaie de les emmener faire une promenade tôt le matin pour éviter que les passants nous entourent. Les gens sont toujours surpris par leur taille, et certains sont même effrayés. Certains me disent même que je promène un cheval dans la rue».

Selon Claire Stoneman, le matin ses animaux mangent de la viande de bœuf et le soir du poulet frit. De même, pendant la journée, la

Britannique les gâte avec différentes friandises supplémentaires. Cette alimentation lui coûte 500 livres sterling (560 euros) par mois.

«Je suis très heureuse que Freddy ait vécu tant de choses et qu'il soit toujours avec nous. Je l'ai gâté tout le temps et je lui ai laissé tout le temps qu'il voulait! Je n'ai jamais eu d'enfants, donc Freddy et Fleur sont mes enfants», s’est réjouie Claire Stoneman.