Un crocodile suspecté d'être mangeur d'hommes traqué en Espagne - images

Un crocodile a été vu près de la commune espagnole de Valladolid, dans le fleuve Douro, relatent des médias locaux. Le reptile, qui pourrait être un crocodile du Nil mangeur d’hommes, terrifie les habitants, les forces de l’ordre ayant reçu de multiples signalements.

L’habitat principal de cette espèce est l’Afrique et il peut atteindre jusqu’à six mètres de long et peser une tonne. Celui que les policiers espagnols traquent mesure environ 1,5 mètre et pèse environ 50 kilogrammes.

🔴Animal peligroso en el término municipal d Simancas concretamente en el río #Duero



Rogamos a vecinos y paseantes que no se bañen ni se acerquen a las zonas próximas a la senda del río



- Policía Local: 667697842

- Guardia Civil: 983795929

- Emergencias: 112 pic.twitter.com/b8R3LK6bge — AyuntamientoSimancas (@AytoSimancas) June 7, 2020

«L'animal aurait pu s'échapper d'une maison près du fleuve où il était gardé comme animal de compagnie», a supposé le porte-parole de la mairie de Valladolid.

Les recherches se déroulent principalement sur un tronçon de la rivière entre les communes de Simancas et Tordesillas et sont dirigées par le Service de protection de la nature de la Garde civile espagnole.

Ce lundi, un groupe d'experts venant d'une association qui collabore avec le ministère de la Transition écologique et du défi démographique s'est joint à la chasse, selon des sources de la Garde civile. Des drones sont également utilisés, l’aide des plongeurs pouvant par ailleurs être nécessaire.

Des nids retrouvées

Comme l’a fait savoir ce 8 juin le quotidien espagnol Superdeporte, un biologiste a identifié des empreintes au point de confluence du Douro et de la rivière Pisuerga. Deux nids de crocodile ont également été découverts près des restes de poissons avec des marques de morsure distinctes, selon des médias locaux.

Les maires de Valladolid et Tordesillas ont envoyé dimanche 7 juin des groupes municipaux alerter la population.

Les habitants et les visiteurs sont exhortés à ne pas se baigner et à ne pas marcher trop près de l'eau.