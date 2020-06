Des milliards de moustiques attaquent les habitants de Iakoutie – vidéo

Des milliards de moustiques ont envahi en ce début de mois de juin le district de Srednekolymsk en Iakoutie, dans le nord-est de la Russie. Un habitant a filmé la scène.

Вы думали, что это грязь? Нет, это просто стая комаров в якутском городе Среднеколымск. pic.twitter.com/TwArAOToru — Romanoff Roman (@Romannoff7829) June 9, 2020​

La vidéo présente des nuées de moustiques qui tournent dans les airs, alors que les murs de la remise filmée sont recouverts d’une couche de ces bestioles. Et si, au début, il semble que ce sont les murs qui ont une couleur gris foncé, l’auteur des images passe la main dessus en balayant des centaines de moustiques sur son passage pour nous faire voir qu’il s’agit vraiment d’insectes et non de peinture.

Il est possible de l’entendre souffler régulièrement pour éloigner les petits animaux qui tournent autour de son visage et l’empêchent de filmer.

Un autre moustique en France

En fin de vidéo, l’auteur présente la paume de sa main recouverte de moustiques pour montrer l’ampleur de l’attaque.

Le moustique-tigre est récemment sorti de son hibernation portant à 58 le nombre de départements placés en vigilance rouge, dont Paris.

Selon l’Institut Pasteur, l’insecte est capable, en laboratoire, de transmettre 26 virus différents à l’Homme, comme le virus Zika ou les virus de la dengue et du chikungunya.