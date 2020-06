Un gecko dans le pétrin après un face-à-face avec un serpent – vidéo

L’affrontement d’un serpent et d’un gecko en Thaïlande, qui plus est sur un mur vertical, s’est terminé d’une manière peu commune. Par un coup bien ajusté, le serpent a précipité son «rival» dans un seau d’eau.

C’est une vidéo peu commune qui a été filmée ces derniers jours en Thaïlande. Un gecko et un serpent se font face et se livrent bataille. Une scène qui est loin d’être rare, certes, mais qui se déroule cette fois-ci… sur un mur vertical.

Le gecko semble d’abord abandonner et céder du terrain avant de remonter sous l’œil attentif du serpent. Il rampe toujours plus haut, tandis que le serpent s’étire pour pouvoir suivre tous ses faits et gestes. Et c’est alors que, dans un bond ultime, le serpent réalise une violente sortie et fait tomber son adversaire.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, le serpent réussit à jeter le gecko… dans un seau d’eau posé au bas du mur. Sa prouesse réalisée, il a apparemment réussi à filer en douce puisque l’auteur de la vidéo ne le retrouve plus sur le mur.

Des geckos dans l’embarras

Les geckos se retrouvent d’ailleurs assez souvent dans des situations délicates. Ainsi, un Australien en avait sauvé un lorsque celui-ci s’était noyé dans sa bière. Non seulement l’homme a sorti le lézard de son verre, mais il lui a encore fait un massage cardiaque jusqu’à ce qu’il revienne à la vie.

Un autre gecko avait été ranimé lui aussi en Australie après être tombé dans une piscine.