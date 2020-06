Une tortue qui adopte les manières d’un chien filmée en Thaïlande – vidéo

Adopter une tortue en qualité d’animal de compagnie n’est pas nouveau. Ce qui est plus étonnant, c’est qu’une famille habitant en Thaïlande a décidé de prendre une tortue sillonnée, une espèce terrestre qui mesure, à l'âge adulte, jusqu’à 80 centimètres de long pour un poids d'une centaine de kilos.

Elle est très attachée à ses propriétaires et sort se promener dans la rue en suivant fidèlement son maître. Comme tout animal de compagnie qui se respecte, le reptile a un prénom, Pee Yuk.

«Nous élevons Pee Yuk comme notre enfant, il aime suivre les humains. Pee Yuk connaît son nom et sait quand il est appelé», a déclaré le maître.

Sur la vidéo, la tortue suit résolument l’homme qui marche dans la rue et qui s’arrête de temps en temps pour attendre son animal et lui donner quelques caresses. Après avoir fait un tour, il invite la tortue à rentrer et l’animal franchit le pas de la porte pour se retrouver chez lui.

La tortue sillonnée

Appelée également tortue à éperons, elle est la plus grosse des tortues africaines et la troisième par son poids dans le reste du monde, après celles des îles Galapagos et des Seychelles. Elle peut vivre plus de 100 ans.

Grâce au confinement respecté en Thaïlande pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’absence de touristes sur les plages, un nombre record de nids de tortues rares a été découvert dans le pays, avait précédemment annoncé le Centre de biologie marine de Phuket.