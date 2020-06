Face aux restrictions qui perdurent pour les lieux de culte, une église argentine se transforme en bar - images

Une église évangélique en Argentine a rouvert ses portes pour protester contre les restrictions contre les services religieux qui restent en place malgré l'ouverture progressive des bars, restaurants et magasins à travers le pays face à la pandémie, selon le Guardian.

Ainsi, à l’intérieur de l’église Comunidad Redentor, dans la province de Santa Fe, des fidèles s’assoient à tables, alors que des pasteurs déguisés en serveurs portent des bibles sur leurs plateaux.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020

«Nous sommes ici aujourd'hui habillés comme ça, portant un plateau, car il semble que ce soit la seule façon de servir la parole de Dieu», a déclaré le pasteur Daniel Cattaneo en ouvrant ce «bar du culte».

Selon le Guardian, depuis lundi, les bars et restaurants de Santa Fe, ville qui a particulièrement réussi à contenir l’épidémie, sont autorisés à ouvrir de 7h à 23h, en autorisant jusqu'à 30% du nombre total de places, et doivent tenir une liste de tous les clients au cas où l'un d'entre eux serait ultérieurement testé positif. Dans le même temps, les lieux de culte ne peuvent accueillir que jusqu’à dix personnes par service.

«Culte en voitures»

L’église aménagée en bar n’est pas la seule innovation que propose le pasteur de cette province argentine du Centre-Est. Pour le 14 juin est prévu un «culte en voitures», durant lequel les fidèles dans leurs véhicules pourront assister à une messe.

Covid-19 en Argentine

L’Argentine sort de la pandémie avec un succès relatif avec près de 29.000 contaminés et environ 800 décès. À titre de comparaison, ses voisins, le Brésil et le Chili, ont enregistré 830.000 et 161.000 cas respectivement, le Brésil étant le deuxième pays le plus touché par la pandémie.