Le concours Stenine des jeunes photojournalistes annonce les lauréats de 2020

Le jury international du concours de photojournalisme Andreï Stenine, dont font partie les meilleurs experts de la photographie du monde, ont sélectionné les meilleures œuvres parmi plus de 5.000 travaux déposés. De jeunes photojournalistes de 75 pays ont participé au concours de 2020.

Dans la short list figurent les représentants de 19 pays: la Russie, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, l’Espagne, l’Iran, le Bangladesh, l’Allemagne, la Hongrie, la Turquie, la Biélorussie, l’Afrique du Sud, la Chine, et pour la première fois du Royaume-Uni, de l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil et de Haïti.

Tous les travaux de cette année se distinguent par leur extrême beauté visuelle, à la frontière de la peinture. Par ce langage, les jeunes photojournalistes veulent exprimer et analyser les plus graves problèmes de notre époque, des conflits sociaux et politiques aux problèmes environnementaux. Aux yeux des photographes, la beauté comporte une immense force humaniste et elle est réellement capable de sauver le monde.

En parlant des finalistes de 2020, Oksana Oleinik, chef du service des projets visuels à Rossiya Segodnya, a noté:

«La philosophie de la noosphère et les problèmes de l’océan mondial, la renaissance de métiers exotiques en Inde contemporaine et la préservation de l’équilibre écologique au Congo, l’épidémie d’Ebola sur le continent africain et les traditions religieuses des peuples mineurs - ce n’est qu’une courte liste des sujets qui préoccupent les lauréats du concours Stenine. Dans le jeune photojournalisme il n’y a pas de notion de thème «clos» ou «passable». Selon nos participants, dans le monde contemporain il n’existe pas de catastrophes ou de bonheur séparément, l’un est lié à l’autre. Et la manière brillante avec laquelle ils présentent ces liaisons ne cesse de nous étonner et de nous réjouir.»

Le suspens concernant les gagnants dans les nominations du concours et du Grand prix sera maintenu jusqu’en septembre. Au cours du premier mois de l’automne, le concours Andreï Stenine annoncera les vainqueurs sur le site stenincontest.ru

Il est également prévu d’organiser une tournée traditionnelle d'expositions des vainqueurs à travers différentes villes du monde d’ici la fin de l’année.

Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.

