Une dent de mégalodon, un requin vieux de plusieurs millions d’années, retrouvée aux USA – vidéo

Lors d’une promenade avec son mari, Jessica Rose-Standafer Owens a fait une découverte pour le moins inhabituelle. La femme est tombée sur une dent de mégalodon, une espèce éteinte de requins qui a vécu il y a entre 23 à 3,6 millions d'années. Le couple de Caroline du Sud a décidé d’immortaliser ce moment en vidéo pour ensuite la partager sur le réseau social TikTok.

La séquence, qui a déjà été vue plus de 1,5 million de fois, montre la femme en train de dépoussiérer l’objet préhistorique et le prendre. À en croire l’Américaine, le vestige mesure plus de 14 centimètres et pèse 450 grammes, relate McClatchy News.

Un élément de décor vieux de 3 à 5 millions d’années

«Nous étions choqués. La dent est juste incroyable et c’est époustouflant que nous avons maintenant des vestiges fossiles vieux de trois à cinq millions d’années sur le rebord de notre cheminée», a-t-elle ajouté citée par le média.

La femme a aperçu un objet gris près de la rivière et tout de suite compris qu’il était plus grand que la moyenne. «J’étais très excitée et j’ai demandé à mon mari de venir et de prendre son téléphone, car qui pourrait croire que l’on puisse trouver ça aussi près de la surface?», a-t-elle raconté à McClatchy News.