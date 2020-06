La liste des pays dans lesquels les femmes vivent le mieux a été établie

Le magazine d’affaires CEOWORLD a établi un classement des meilleurs pays pour les femmes dont la version pour l’année 2020 a été publiée le 21 juin. D’après la liste basée sur un sondage mené auprès de 256.700 femmes de 156 pays à travers le monde, c’est bien les pays européens qui figurent en haut de la liste avec ceux du nord, la Suède et le Danemark, en première et deuxième positions respectivement.

Les Pays-Bas se classent 3e, la France, quant à elle, occupe la 9e position, suivie de l’Allemagne. Parmi les 10 premiers pays, seulement deux, le Canada et la Nouvelle Zélande, ne se trouvent pas en Europe. La Russie se trouve à la 35e place.

Pas un seul pays 100% sûr pour les femmes

«À vrai dire, il n'y a aucun pays au monde qui soit 100% sûr pour les femmes et respecte la liberté de vivre sur un pied d'égalité [avec les hommes, ndlr]. Mais certains pays sont meilleurs que d'autres en matière d'égalité des droits, d'inclusion sociale et de sentiment de sécurité», est-il expliqué.

Neuf critères clés

Le magazine fait savoir qu’il y a une universalité des discriminations et des crimes contre les femmes , mais leur volume et leur intensité varient en fonction du pays.

D’après le document, les facteurs régionaux et socio-économiques jouent un rôle crucial dans l'égalité des sexes et déterminent le niveau de l'objectivation du corps féminin. Le classement prend en compte neuf critères liés aux dimensions économique, sociale, politique et sécuritaire de la vie d’une femme dans la société.

Ils sont les suivants: l’égalité des sexes, le pourcentage de sièges législatifs occupés par des femmes, le sentiment de sécurité (femmes de 15 ans et plus qui déclarent se sentir en sécurité lorsqu'elles marchent seules la nuit), les inégalités de revenus salariaux entre les hommes et les femmes, le respect des droits de l'Homme, l’ autonomisation des femmes , le nombre moyen d'années d'éducation parmi les femmes, les femmes de 25 ans et plus qui exercent un travail rémunéré et l'intégration des femmes dans la société.