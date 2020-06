Son mari se fait happer par un crocodile sous ses yeux

Un crocodile a entraîné dans l’eau un homme qui pêchait dans le Bengale-Occidental, un État de l'est de l'Inde, le 24 juin.

Elle est trop faible pour le sauver

L’attaque s’est produite sous les yeux de sa femme, précise le site United News of India. En pleine partie de pêche, le reptile a surgi, l’a attrapé par la jambe avant de le tirer sous l’eau.

Le pêcheur a commencé à crier, sa femme lui a attrapé la main et a tenté de le tirer sur la rive mais n’a pas tenu longtemps. Le crocodile a fini par l’emporter et a entraîné sa victime dans des eaux plus profondes.

Des habitants se sont précipités sur place avant d’avertir la police. Les forces de l’ordre ont sondé la rivière. Cependant, aucune trace de l’Indien n’a pour l’instant été trouvée.