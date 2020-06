Record mondial pour un éclair de plus de 700 km de long au Brésil

L'Organisation météorologique mondiale a annoncé jeudi que l’éclair qui avait traversé sur une distance de plus de 700 km le ciel du Brésil le 31 octobre 2018 détenait le record de la plus grande longueur jamais enregistrée, établi grâce aux nouvelles technologies d'imagerie satellitaire, rapporte l’AFP.

Un autre record a été validé par les experts de l'Organisation sur les extrêmes météorologiques et climatiques, celui de l'éclair qui a duré le plus longtemps: un dans le ciel du nord de l'Argentine le 4 mars 2019 pendant 16,73 secondes.

La longueur de l'éclair qui a zébré le ciel du Brésil en 2018 correspond à la distance entre Boston et Washington ou entre Londres et Bâle, selon l'Organisation.

Ces deux records de longueur et de durée sont plus de deux fois supérieurs à ceux enregistrés précédemment.

Précédents records

Le précédent record de longueur était celui de l'éclair de 321 km de long, enregistré le 20 juin 2007 dans l'Etat américain de l'Oklahoma.

Le précédent record de durée, 7,74 secondes, a été mesuré le 30 août 2012 dans le sud de la France.

Les nouveaux records ont pu être validés grâce aux récents progrès réalisés dans la cartographie des éclairs grâce aux instruments installés à bord des satellites d'observation qui permettent de mesurer en continu «la longueur et la durée des éclairs sur de vastes étendues géo-spatiales», a déclaré Randall Cerveny, rapporteur en chef du comité d'experts.

Ces nouvelles technologies ont permis la détection «d'extrêmes connus sous le nom de méga-éclairs qui auparavant n'étaient pas observés», selon Michael J. Peterson, du Laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis.