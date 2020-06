Cette cuisine «vous fait saliver»: un blogueur chinois propose une excursion à travers les saveurs russes

Un blogueur chinois emmène ses lecteurs sur le site Sohu faire un voyage au fond des marmites russes, détaillant ses mets préférés et dévoilant même certaines recettes.

Un blogueur chinois a dressé sur le site Sohu une petite liste des plats russes qui l’ont particulièrement marqué. La Russie étant un immense pays situé sur deux continents, la majorité de la population vit toutefois sur la partie ouest et la cuisine russe s’est élaborée sous l’influence de l’Europe, lui empruntant de nombreux mets.

Il explique les traits particuliers de la cuisine russe, comme une importante quantité d’huile et autres graisses, en particulier dans les soupes, pour apporter des calories supplémentaires face au climat froid du pays, ainsi que de copieuses entrées. Il relève une large présence d’ail et d’oignons, ainsi que le goût particulièrement prononcé de la quasi-totalité des plats: aigre, doux, salé et épicé.

Entrées

Parmi les spécialités de la gastronomie russe, le blogueur, comme tout étranger qui se respecte, cite en premier lieu le caviar et les œufs de saumon, expliquant au passage que les grains de caviar doivent être pleins et transparents, voire «avec un éclat légèrement doré». Il précise que le mets doit être consommé obligatoirement cru, accompagné de vodka ou de champagne.

Soupe

Il dit également apprécier les charcuteries qui ont «une couleur attrayante» et «une enveloppe croquante» et précise pour ses compatriotes que les incrustations blanches dans les saucissons fumés sont des petits morceaux de graisse et non des grains de riz.

Le blogueur cite par la suite le bortsch, un incontournable de la cuisine russe, réalisé avec des betteraves, des tomates, des pommes de terre, du chou, des carottes, du bœuf, des oignons et consommé avec de la crème fraîche.

Viandes

Il évoque également sur Sohu la viande en gelée qui lui rappelle celle qui est cuisinée dans le nord-est de la Chine.

«Faites mijoter du porc, du poulet, du canard et leurs os, puis congelez-les dans un plat. La gelée de viande est limpide, sans couche de graisse sur le dessus et le goût crée facilement une dépendance.»

Le ragoût de bœuf est très savoureux et délicieux et constitue un repas entier. Il est généralement préparé avec des pommes de terre, des tomates, des carottes et des oignons.

Il n’oublie pas non plus les pelménis, affirmant qu’ils sont «originaires de Chine» et «similaires à nos boulettes».