Il reçoit un «pourboire» de 75.000 dollars pour avoir refusé de servir une cliente sans masque au Starbucks

«Voici Lenin de Starbucks qui a refusé de me servir parce que je ne portais pas de masque. La prochaine fois j’attendrai les flics et j’apporterai une dispense médicale», écrit une jeune Américaine sur Facebook le 22 juin. Elle imaginait rallier la communauté à sa cause, mais l’effet inverse s’est produit.

Partagée plus de 50.000 fois, sa publication a davantage suscité des railleries. La jeune femme de San Diego avait catégoriquement refusé de porter un masque qui, selon elle, représente un danger pour sa santé. Les internautes ont soutenu en masse le serveur, affirmant qu’il n’a fait que son travail en respectant le règlement de l’enseigne qui l’emploie.

L’affaire a suscité un tel débat qu’un certain Matt Cowan, qui ne connaît pas le serveur, a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe en tant que «pourboire» pour le soutenir. En à peine cinq jours, le montant a dépassé les 75.000 dollars (66.000 euros).

Le serveur remercie ses soutiens

L’employé en question, Lenin Gutierrez, a raconté sa version des faits dans une vidéo de remerciement sur Facebook pour tous les donateurs et ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien. Il a également confié qu’il espérait que cette somme pourrait l’aider à réaliser son rêve: devenir danseur.

La jeune femme affirme quant à elle qu’elle a reçu «des milliers de menaces de mort». Dans une vidéo qu’elle a publiée le 26 juin, elle assure qu’elle ne l’a «jamais menacé». Un représentant de la marque Starbucks a également réagi à l’affaire, rappelant aux clients de suivre les règles sanitaires en portant un masque lorsqu’ils se trouvent dans l’une de leurs enseignes.