Des membres d’équipage expliquent quel siège choisir dans l’avion pour éviter les turbulences

Un pilote d’une compagnie aérienne privée confie que les sièges situés au niveau des ailes de l’avion sont recommandés pour les passagers qui ont peur de voler et qui sont inquiets en cas de turbulences, rapporte le site Express.

Selon le commandant, en occupant une place plus proche du centre de l’avion, le passager passera un vol agréable «grâce à la force de portance, au couple moteur, au vent, à la gravité, à la traînée et plus encore».

Enfin, un ancien membre d’équipage ajoute que s’installer à l’avant de l’appareil permet aussi de moins ressentir les turbulences.