Leur pizza arrive avec une croix gammée faite avec des pepperoni, deux employé licenciés - photo

Un couple américain a été surpris de voir une croix gammée sur sa pizza commandée dans un restaurant Little Caesars. L’établissement a présenté ses excuses et a licencié les deux employés responsables.

Deux employé ont été renvoyés après qu’un couple américain a découvert une croix gammée formée de pepperoni sur la pizza, rapporte CNN. Les faits se sont produits le 27 juin dans une établissement Little Caesars à Brook Park, au sud de Cleveland, dans l’Ohio.

Selon le média, l’homme et sa compagne rentraient chez eux quand ils ont décidé de prendre une pizza. Rentrés à la masion, ils ont découvert le symbole.

Pepperoni swastika shocks Ohio couple; two Little Caesars employees fired https://t.co/ytpZdqe0l1 pic.twitter.com/MYtpb8i8CG — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) June 30, 2020

«Nous avons été silencieux pendant quelques instants», a confié l’homme à CNN. Il a ensuite tenté de joindre la pizzeria mais personne n’a répondu. «C'est à ce moment que nous avons posté sur les réseaux sociaux, nous voulions exprimer notre colère et montrer à notre famille et à nos amis quel genre d'endroit est (Little Caesars)».

Des excuses officielles

Dans un communiqué envoyé à CNN, le porte-parole de Little Caesars Enterprises, Jill Proctor, a déclaré que la société n’avait «aucune tolérance pour le racisme et les discriminations sous toutes ses formes». De plus, il a ajouté qu’ils étaient entrés en contact avec l’homme ayant commandé cette pizza.

D’après le média, ce dernier n’est pas entièrement satisfait par le renvoi des employés responsables.

«Des choses comme celles-ci maintiennent la haine en vie dans ce monde. Nous avons tous besoin de l’exact opposé de cela en ce moment», a-t-il dit.