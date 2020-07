Un défilé de planètes débutera dimanche soir

À partir de la nuit du 4 au 5 juillet et ce jusqu’à la mi-août, les planètes occuperont une position qualifiée de défilé.

Le planétarium de Moscou a signalé qu’à minuit il sera possible d’observer à l’œil nu Jupiter et Saturne. Mars sera visible à partir de deux heures et Vénus au petit matin. Mercure ne le sera qu’à partir du 22 juillet, tandis qu’Uranus et Neptune ne peuvent pas être observées à l’œil nu.

Un terme inventé par les journalistes

La directrice scientifique du planétarium, Faïna Roubleva, a raconté à Sputnik qu’il ne fallait pas croire que se trouver sur un balcon suffisait à voir les planètes groupées à côté du Soleil.

Elle a rappelé que le terme même de défilé de planètes n’existait pas en science, ayant été lancé par les médias pour attirer l’attention.

«Le défilé de planètes n’aura aucun impact sur notre vie. D’aucuns le lient à des cataclysmes, au coronavirus. C’est du délire. On est au XXIe siècle. Il ne s’agit que d’une configuration de planètes qui se reproduit régulièrement. Le phénomène est connu et étudié. La science ne s’en occupe pas car il n’a pas d’intérêt scientifique», a-t-elle ajouté

L’astronome russe Vladimir Sourdine a signalé que le défilé de cette année reproduit à peu près la configuration d’il y a 20 ans. En outre, il pourrait exercer un certain impact gravitationnel sur le Soleil.