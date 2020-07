Un Indien porte un masque anti-Covid en or – photo

Un Indien, dont la famille est connue pour son amour de l’or, porte un masque réalisé dans ce métal précieux mais se rend compte que l’objet, aussi cher soit-il, «est insuffisant et qu’il est nécessaire également de respecter la distanciation physique».

Alors que l’épidémie de Covid-19 fait toujours de nouvelles victimes dans le monde, un habitant du Maharashtra, État du centre-ouest de l'Inde, a commandé un masque… en or.

#Inde : un homme a investi dans un masque en or pour lutter contre le #Coronavirus. Le masque a coûté environ 4000$ et pèse 50 grammes v/@CGTNOfficial #COVIDー19 pic.twitter.com/LA5615IS2L — Des USA à l'Asie (@USAsie_) July 4, 2020​

Le masque de Shankar Kurhade pèse presque deux kilos et demi et a coûté à son propriétaire l’équivalent de presque 3.500 euros.

«L’idée de me faire faire un masque en or m’est venue lorsque j’ai vu un homme qui portait un masque en argent. Étant donné que j’apprécie beaucoup l’or et que j’aime porter des chaînes et des bagues de ce métal, je me suis dit: pourquoi pas un masque en or? J’ai alors demandé au joailler local de m’en confectionner un», a-t-il raconté à Sputnik.

Shankar Kurhade a précisé qu’il respirait grâce à de petits orifices percés dans le masque.

«Pour ce qui est de son efficacité, nous savons que le masque en lui-même est insuffisant et qu’il est nécessaire également de respecter la distanciation physique. Cela étant, en sortant dans la rue avec mon masque en or, je respecte dûment les gestes barrières», a-t-il indiqué.

Il a ajouté que son idée avait vivement intéressé les habitants et les médias locaux.

«Je me suis rapidement retrouvé au centre de l’attention lorsque je suis sorti dans la rue. Bien que la passion de ma famille pour l’or soit largement connue dans le quartier, un masque en or est une nouveauté et les gens s’y intéressent», a-t-il encore noté.

La plus forte progression quotidienne

Avec plus de 22.000 cas supplémentaires en une seule journée, l’Inde a connu ce 4 juillet sa plus forte progression quotidienne de l’épidémie de Covid-19 , notamment dans l’ouest et le sud du pays, a fait savoir l’agence Reuters.

Avec plus de 640.000 cas désormais confirmés, l'Inde est devenue le nouvel épicentre de la pandémie en Asie. Le pays a enregistré 442 décès supplémentaires en 24 heures, pour un total supérieur à 18.000.

L’État du Maharashtra, où se trouve Bombay, la capitale financière densément peuplée, est le plus touché avec plus de 6.350 cas et 198 décès supplémentaires en 24 heures.