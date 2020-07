Douze blessés par balles dans une boîte de nuit de Caroline du Sud

Douze personnes ont été blessées par balles lors d'une fusillade qui a éclaté dans une boîte de nuit de Caroline du Sud le 5 juillet tôt dans la matinée, a fait savoir un responsable du shérif cité par AP. La boîte de nuit en question, Lavish Lounge, se trouve à environ huit kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Greenville.

🇺🇸 États-Unis : Le DJ de la discothèque Lavish Lounge a enregistré le moment de la fusillade (Greenville, Caroline du Sud) pic.twitter.com/uCOw9IFC6o — Alexandre L_B (@alex_le_bars) July 5, 2020

Les victimes hospitalisées

L'incident a eu lieu juste avant 2 heures du matin. Les forces de l'ordre ont été appelées pour des tirs retentissant à l'intérieur du bâtiment, est-il précisé dans un communiqué.

Les personnes touchées, dont les blessures sont de différentes gravités, ont été emmenées à l'hôpital. Il n'est pas encore confirmé si quelqu'un a été interpellé en lien avec la fusillade. Les noms et les conditions physiques précises des victimes n'ont pas été communiqués dans l'immédiat. D'autres détails ne sont pas non plus disponibles.

