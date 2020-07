Mercedes rappelle presque 669.000 véhicules en Chine

Mercedes se prépare à rappeler 668.954 véhicules sur le marché chinois.

L’opération commencera le 18 décembre prochain et concernera les voitures de classes C, E et V, indique un communiqué publié sur le site de l’Administration d’État pour la régulation du marché chinois et cité par l’agence de presse Chine Nouvelle.

La décision a été prise étant donné que, au fil du temps, un joint entre la pompe à carburant haute pression et le tuyau essence basse pression pourrait devenir moins étanche, ce qui risque de provoquer des fuites d’huile.

Selon la déclaration, les centres de service remplaceront gratuitement les pièces défectueuses afin d’éviter tout problème du côté de la sécurité.

En Russie également

Il y a à peine une semaine, le 26 juin, la représentation du géant allemand en Russie a déclaré rappeler 4.270 Mercedes des classes C, CLK, E et CLS fabriqués de mai à novembre 2018.

Il s’agit de vérifier sur ces voitures l’un des joints du toit ouvrant ou de remplacer, si nécessaire, complètement ce dernier.