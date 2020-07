Une Porsche pas comme les autres remarquée au centre de Moscou – photos

Une Porsche garée dans une rue de Moscou n’a sans doute rien d’original. Pourtant, il y a Porsche et Porsche. Et ce 6 juillet, c’était un véhicule hors du commun pour une mégalopole.

Мажор-тракторист припарковал в арке на Мясницкой трактор Porsche. Интересно, кто бы это мог быть???🤔 pic.twitter.com/5bcGxyKCae — Миxаил Лyкьяненко ☭ УСТАВ 1244 (@Mix0ny4__00) July 6, 2020​

On peut lire sur l’aile de l’engin Porsche Diesel.

La célèbre firme de Stuttgart

Porsche, comme bien d’autres marques automobiles, apposa la sienne sur des tracteurs agricoles.

Ferdinand Porsche, le fondateur de la marque, s’est intéressé à ce type d’engins dès la Première Guerre mondiale et a même conçu un tracteur d’artillerie, rappelle la start-up française Carjager destinée aux pros de l'automobile de collection . Il pensa à revenir sur le projet, mais la Seconde Guerre mondiale chamboula un grand nombre de projets industriels, notamment les siens. Il y reviendra plus tard et produira quelque 30.000 tracteurs entre 1949 et 1955. La licence Porsche sera rachetée en 1956 par Mannesmann et les tracteurs s’appelleront désormais Porsche Diesel.