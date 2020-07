Un SDF condamné pour avoir enlevé et torturé un chien durant le confinement à Chambéry

Un rottweiller d'un an a été enlevé lors du confinement et torturé à Bassens (Savoie) près de Chambéry, rapporte France bleu Pays de Savoie. Le bourreau de la chienne, un SDF chambérien, déjà connu de la justice, a été condamné à deux ans et demi de prison le 6 juillet pour une dizaine de faits, dont la séquestration et la torture de l’animal.