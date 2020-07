Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé en Alsace, un douanier écroué

Une information judiciaire a été ouverte et six personnes mises en examen et placées en détention, parmi lesquelles un douanier qui était toujours en activité dans le sud de la France, après le démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants, rapporte l’AFP.

Cet homme d'une quarantaine d'années a été interpellé lundi 6 juillet et placé en garde à vue à Mulhouse avant d'être mis en examen et écroué.

Le Groupe de lutte contre l'économie souterraine de la sûreté mulhousienne avait été alerté par un courrier anonyme contenant des photos postées sur les réseaux sociaux de personnes posant devant une trentaine de kilos de résine de cannabis.

Le réseau opérait à Strasbourg, Mulhouse et Colmar.

Outre de la résine de cannabis, de petites quantités de MDMA et de cocaïne ont été saisies, ainsi que de l'argent liquide.