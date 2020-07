Un Français soupçonné de pédophilie sur 305 mineurs en Indonésie se donne la mort en prison

Le retraité français François Camille Abello, 65 ans, soupçonné en Indonésie d'abus sexuels sur 305 mineurs, est mort après une tentative de suicide en prison à Jakarta, a annoncé le 13 juillet la police indonésienne citée par le journal Tempo.

Le suspect est décédé la veille dans un centre médical de la police indonésienne, trois jours après avoir tenté de se donner la mort, a précisé Yusri Yunus, porte-parole de la police à Jakarta, cité par le média Merdeka.

Hasil Diagnosis Paedofil 305 Anak Tewas Bunuh Diri: Retak Tulang Belakang di Leher: Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menambahkan, FAC diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di mana menggunakan kabel yang berada di… https://t.co/XDq3tKlvLv — Merdeka.com (@merdekadotcom) July 13, 2020

​Il a tenté de se suicider avec un câble qu'il a trouvé dans sa cellule, a-t-il précisé à des journalistes.

L'homme est mort d'une fracture du cou, sa blessure ayant bloqué l'arrivée de l'oxygène, a précisé Umar Shahab, un responsable de l'hôpital de la police nationale à Jakarta, cité par l’AFP. Une autopsie devrait être pratiquée, mais rien ne pointe pour l'instant vers une autre piste que le suicide, a affirmé à l’agence une source proche du dossier.

L'ambassade de France, contactée par l'AFP, n'a pas fait de commentaires.

Arrêté dans un hôtel

La police indonésienne avait arrêté cet homme fin juin dans sa chambre d’hôtel dans la capitale indonésienne en compagnie de deux jeunes filles mineures.

Originaire de la région parisienne, il avait installé un studio dans cette chambre. «Il attirait les mineurs en leur offrant de travailler comme modèles», a indiqué à des journalistes le 9 juin le chef de la police de Jakarta Nana Sudjana.

La police a précisé avoir trouvé des vidéos de plus de 300 mineurs âgés d’entre 10 et 17 ans sur son ordinateur et le soupçonne d'avoir filmé ses actes sexuels, rappelle l’AFP. Il risquait la peine de mort en cas de condamnation pour une série d'accusations tombant sous le coup de la loi indonésienne sur la protection des enfants.

Selon le réseau ECPAT International, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, quelque 70.000 enfants sont victimes de ces crimes chaque année en Indonésie.