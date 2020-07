Cet amateur de douceurs perd 90kg et partage son secret

Après avoir regardé sa photo prise lors d’un mariage, un Australien a décidé de partir en guerre contre ses kilos en trop et est parvenu à perdre 91kg en près de deux ans. Pour ce faire, il a révisé son alimentation et pratique différents sports.

«J’ai été assez actif au travail, mais j’avais des habitudes alimentaires malsaines. J’aimais surtout les douceurs», confie aujourd’hui Matthew, un Australien chargé de production dans une usine à béton. Il n’y a pas si longtemps, cet homme aujourd’hui âgé de 32 ans pesait 181kg, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

C’est l’invitation à un mariage qui a en effet poussé Matthew à engager la lutte contre l’obésité. Il a révélé à Yaho Lifestyle qu’après avoir regardé des clichés pris lors de la cérémonie, il a réalisé à quel point il s’était laissé aller. «Sur les photos, j’étais si massif».

Changement d’habitudes alimentaires

Comme l’explique Matthew, avant il fumait, buvait trois litres de café glacé par jour et aimait particulièrement les douceurs, habitudes qu’il a dû réviser. Désormais, son plat favori est un steak avec une sauce aux champignons. En outre, il fait du sport

«Lorsque je suis passé à un mode de vie et d’alimentation plus sain, j’ai ressenti plus d’énergie pour travailler et passer mes loisirs avec la famille et les amis», a-t-il déclaré.

L’homme conjugue des sorties en bicyclette aux entraînements sur un vélo d’appartement, fréquente une salle de sport et fait de la natation. Il témoigne que sa famille et son entourage l’ont soutenu dans ses efforts.