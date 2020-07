La destination favorite des Français pour 2021 a de quoi surprendre

La fin du confinement et le retour des liaisons aériennes poussent les vacanciers à réfléchir à leur destination pour 2021. Les Français sont attirés par la Belgique, d’après un récent rapport. À l’échelle mondiale, le Canada et les États-Unis sont très prisés.

La destination privilégiée des Français en 2021 semble être la Belgique, rapporte une étude du groupe suisse Kuoni, spécialisé dans l'organisation de voyages.

La société a en effet compilé les recherches sur Google de 131 pays, pour connaître le lieu de vacances favori pour chaque nationalité.

Ainsi, les Américains penchent plutôt pour un séjour au Japon, alors que les Russes sont plus attirés par les pyramides du Mexique. Les touristes chinois semblent quant à eux vouloir privilégier des vacances au sein de leur propre pays. Mais pour les Français, c’est la Belgique qui est la destination en vogue.

L’étude de Kuoni rapporte également que les recherches sur Google pour les mots clefs «vacances 2021» ont augmenté de 124% depuis la fin du mois de mars.

Canada et États-Unis dans le top-5 mondial

Plus généralement, Kuoni précise que les Émirats arabes unis sont la destination la plus recherchée pour 2021 sur Internet, à l’échelle mondiale. Viennent ensuite le Canada, les États-Unis et le Qatar, ex aequo.

Plusieurs pays européens sont également plébiscités par les voyageurs, en particulier l’Italie et l’Espagne. La France ne recueille cependant pas le même succès: elle n’arrive qu’une seule fois en première position, chez les Bahreïniens.