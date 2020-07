Perdre du poids sans faire de régime et en se faisant plaisir? Oui, c’est possible

Le régime méditerranéen a été désigné début 2020 et ce, pour la troisième année consécutive, comme étant le meilleur pour la santé et le plus efficace pour perdre du poids, sur 35 régimes alimentaires, selon le rapport annuel de US News & World Report. Toutefois, le rêve de tout un chacun est de n’adopter aucun régime, de manger de tout et d’éviter de prendre du poids en même temps. Mission impossible? Michel Cymes, médecin, mais aussi animateur de télévision et à la radio, livre à RTL ses conseils pour perdre du poids sans frustration.

«Manger des yeux»

Il rappelle que les supermarchés sont conçus pour donner envie d’acheter et que, par conséquent, il est primordial de ne jamais faire ses courses le ventre vide pour éviter toute tentation. La présence d’une liste de courses et surtout son respect dissuadera également de vider les rayonnages.

Le repas au lit ou sur le canapé est à bannir résolument: il faut se mettre à table. Car manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi se faire plaisir, rappelle Michel Cymes. Il estime important de dresser la table dans les règles. Ainsi, la décoration a son rôle à jouer puisqu’elle permet d’éveiller d'autres sens, comme la vue et l'odorat, et d'arriver plus rapidement au sentiment de satiété.

«La notion de satiété ne passe pas uniquement par l'estomac, souligne Michel Cymes. On mange aussi des yeux, du nez, mais sans grossir.»

Enfin, il ne faut pas oublier de se brosser les dents dès la fin du repas. Cette technique avertit le cerveau que le repas est terminé, ce qui peut couper une nouvelle envie de manger.