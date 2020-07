Un DJ dit avoir des symptômes du Covid-19 après une soirée à Paris, vent de panique sur Twitter

«Avec les Gestes Barrières... On se fait un petit kiff...On allume les caissons de Basse #BEFRESHTAVIE», décrivaient les organisateurs d’une soirée Be Fresh qui s’est tenue dimanche dernier sur la péniche Louisiane Belle, au port de la Râpée, à Paris. Sauf que, quelques jours plus tard, les informations sur des symptômes de contamination au coronavirus et même un cas confirmé parmi les participants ont émergé sur Twitter, semant l’inquiétude et agitant la blogosphère.

Suite à l’apparition de ces informations, un des DJ présent lors de cette soirée a confirmé sur Twitter avoir des symptômes du Covid-19 et même avoir été en contact avec des personnes testées ensuite positives. Soulignant que ce thème ne devait pas être un tabou, il a invité tous ceux qui avaient été en contact avec lui à être attentifs aux symptômes.

J'incite toutes les personnes ayant eu un contact avec moi, à surveiller leur état de santé, si des symptomes apparaissent ou pas. Si oui, n'hesitez surtout pas à consulter un médecin généraliste pour se faire prescrire le test PCR. — 🦅🔥 (@DjWhyne) July 24, 2020

​«Je vois qu'apparemment je ne suis pas le seul. Ça va tres vite. Soyez prudents, ne negligez aucun signe», écrit le DJ Whyne.

C’est Rambo Kanambo qui semble avoir été l’une des premières à tirer la sonnette d’alarme concernant de possibles cas de contamination parmi les participants à la soirée.

Plusieurs personnes que je connais ont des symptômes. (on était 15, la moitié a des symptômes). Pour l'un c'est confirmé que c'était le covid, les autres on attend les résultats. — RAMBO KANAMBO (@Pinky_Cassy) July 24, 2020

​Cependant, pendant que le sujet est vivement discuté sur Twitter -le post de Rambi Kanambo a été retweeté près de 500 fois et de nouveaux posts au sujet de cette soirée ne cessent d’affluer-, certains internautes rappellent qu’il n’est pas nécessaire d’aller en soirée pour se voir contaminé et soulignent qu’il est possible d’attraper le coronavirus même en faisant ses courses.

Plus de 1.000 nouvelles contaminations constatées jeudi

Selon les chiffres rendus public le 23 juillet par la Direction générale de la Santé (DGS), le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 en France poursuit son augmentation, avec plus de 1.000 cas en une journée et 10 nouveaux foyers détectés.