Kidnappé, il s'échappe en sautant du coffre d'une voiture roulant à vive allure - vidéo

Un événement qui donne des sueurs froides a eu lieu le 24 juillet sur une autoroute moscovite. Après avoir été enlevé, un homme est parvenu à se sauver en sautant du coffre du véhicule roulant à vive allure. Ce geste désespère lui a valu de multiples écorchures et une fracture du crâne.

En pleine autoroute, le coffre d’un véhicule en marche s’ouvre et un homme tombe sur la chaussée. Ce n’est pas un film d’action mais un vrai accident qui s’est produit le 24 juillet à Moscou, rapporte REN TV. Il s’est ensuite avéré que l’homme avait ainsi essayé d’échapper à ses ravisseurs et qu’il y avait une deuxième victime enlevée dans la voiture.

Мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины похитителей в Москве



Едущим позади водителям чудом удалось избежать наезда на мужчину. Вскоре к месту происшествия подоспела бригада скорой помощи. pic.twitter.com/yck42eHnQ0 — Пятый канал Новости (@5tv) July 26, 2020

Comme le montre la vidéo, d’autres voitures se sont immédiatement arrêtées afin de venir en aide à l’homme qui reste immobile. Arrivée sur les lieux, une ambulance le prend ensuite en charge. Emmené à l'hôpital inconscient, l'homme souffre de multiples écorchures et ecchymoses, ainsi que d'une fracture du crâne, selon la chaîne.

L'enlèvement

Comme la victime l’a plus tard expliqué, trois personnes sont venues vers lui et sa connaissance en exigeant qu’ils leur donnent 60.000 roubles, soit environ 720 euros, le prix de location d’une voiture. Quand ceux-ci ont refusé, les malfrats se sont mis à rouer de coups les deux hommes avant de les mettre dans un coffre et de les emmener dans une direction inconnue , relate REN TV.

Les forces de l’ordre sont en train d’examiner les faits.